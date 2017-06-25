باكستان: مصرع 149 وإصابة 117 بانفجار صهريج وقود

إسلام أباد (وكالات)

لقي 149 شخصاً مصرعهم احتراقاً، وأصيب 117 آخرين جراء انفجار شاحنة وقود أمس، بمدينة أحمد بور بمحافظة بهاولبور، وسط إقليم البنجاب في باكستان. وقال المسؤول الإداري بالمحافظة، رانا سليم، إن شاحنة الوقود التي كانت تنقل النفط من كراتشي إلى لاهور، انفجرت إطاراتها، وحدث تسرب نفطي في إحدى طرق المدينة، وسارع السكان إلى جمع النفط المتسرب عندما انفجرت الشاحنة واندلع حريق هائل أحاط بالناس المتجمعين إلى درجة أصبح من المتعذر التعرف إلى هويات الضحايا الذين تفحمت جثثهم جراء هذا الحريق. ووصف رئيس حكومة إقليم البنجاب الحادث بأنه كارثة كبيرة في تاريخ باكستان.

وتسبب الحادث أيضاً في حرق ما لا يقل عن 6 سيارات و12 دراجة نارية تمر في مكان قريب من الحريق.

وأوضحت مسؤولة محلية إلى أن رجال الإطفاء قاموا بإخماد الحريق الذي استمر مدة تزيد على ساعتين. وأوضحت أن فرق الإنقاذ قامت بنقل الجثث والجرحى إلى أقرب المستشفيات الحكومية، فيما تم إرسال مروحيات تابعة للجيش الباكستاني لإخلاء المصابين.

من جهته، أعرب رئيس الوزراء محمد نواز شريف، في بيان صادر عن مكتبه، عن عميق حزنه إزاء الخسائر الفادحة في الأرواح جراء هذا الحادث.

وتواجه باكستان حالة مزرية على صعيد سلامة الطرق، بسبب سوء الطرق ونقص صيانة الآليات وتهور السائقين.