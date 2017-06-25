انحسار سيطرة «داعش» على الموصل إلى 1% فقط

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

أعلنت القوات العراقية أن ما تبقى من المدينة القديمة في الموصل تحت سيطرة تنظيم «داعش» لا يتجاوز 1% من مساحتها الكلية، فيما قتل 30 عنصراً من التنظيم الإرهابي خلال غارة جوية استهدفت مضافة في قضاء راوة غربي الأنبار.

وأعلنت القوات العراقية، أمس، أن ما تبقى من المدينة القديمة في الموصل تحت سيطرة تنظيم «داعش» لا يتجاوز 1% من مساحتها الكلية.

وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان أن قطعات فرقة الرد السريع التابعة للشرطة الاتحادية في المحور الشمالي، لا تزال مستمرة بعملية تطويق مستشفى الجمهوري، حيث تقوم باستهداف عناصر التنظيم المحاصرين فيها، وكذلك تستمر بتحرير الجزء الشمالي لحي الشفاء بعد تحرير الجزء الجنوبي منه والسيطرة على الجسر الخامس فوق نهر دجلة. وفي المحور الشمالي الغربي، لا تزال وحدات الجيش العراقي مستمرة بالتقدم منطقة الفاروق، وسيطرت على أجزاء من منطقة المشاهدة، أما في المحور الجنوبي تتقدم قوات الشرطة الاتحادية في مناطق رأس الجادة وباب الجديد وباب البيض باتجاه منطقة الخزرج.

وأضاف البيان أن القوات الحكومية تولي أهمية أساسية لعملية إخلاء المدنيين، وفتح ممرات آمنة لهم في الموصل، مشيرة إلى أن التشكيلات العسكرية مستمرة في التوغل بعمق المدينة القديمة.