ولي العهد السعودي يزور جرحى أمن الحرم المكي

مكة المكرمة (وكالات)

قام ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أمس في أول أيام عيد الفطر السعيد بزيارة رجال الأمن، الذين تعرضوا لبعض الإصابات أثناء محاصرتهم الإرهابيين وإحباط مخططهم في استهداف أمن المسجد الحرام ومرتاديه من المعتمرين والمصلين. وأكد الأمير محمد بن سلمان الذي تفقد أيضاً أحد زوار المسجد الحرام من خارج المملكة في مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، اعتزازه بتضحيات رجال الأمن وشجاعتهم في الحفاظ على أمن الحرمين الشريفين. فيما أكد المصابون تشرفهم وزملاؤهم في حفظ أمن الأراضي المقدسة واستمرارهم في الذود بكل حزم ويقظة وتضحية لحماية المسجد الحرام من أصحاب المخططات الإرهابية التي تريد الإخلال بأمنه.

وتلقى الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفياً من مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل التي قدمت التهنئة باختياره ولياً للعهد مستنكرة العمل الإرهابي الذي كان يستهدف الحرم المكي الشريف. كما جرى بحث العلاقات بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم.