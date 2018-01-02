12 يناير مهرجان «الشارقة الرياضية» الصحراوي

الشارقة (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد، ونائب حاكم الشارقة، تنطلق 12 يناير المقبل، في صحراء منطقة البداير التابعة لإمارة الشارقة، فعاليات مهرجان «الشارقة الرياضية» الصحراوي 2018 في نسخته الثانية، الذي تنظمه قناة الشارقة الرياضية، التابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام، تحت شعار «كن واحداً من أبطال الصحراء».

ويتنافس المشاركون ضمن سباقات التحمل الأولية، ليتأهل منها أفضل 15 مشاركاً إلى مرحلة سباقات تحدي الوقت في كل فئة، ليتم بعد ذلك تتويج الفائزين الثلاثة الأوائل عن كل فئة.

وتشتمل فئات المشاركة في السباقات كل من الدراجات النارية «موتر كروس 1» (MX 1)، و«موتر كروس 2» (MX 2)، والمركبات الصحراوية من فئة ATV، والمركبات الصحراوية من فئة UTV.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام: يترجم تنظيم المؤسسة للمهرجان رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تعزيز مكانة الشارقة كوجهة سياحية واعدة من خلال استقطاب أبرز الأسماء على صعيد الرياضات الصحراوية، كما أنه يعتبر فرصة مثالية للترويج للمناطق الطبيعية التي تشتهر بها الإمارة، من خلال جذب قاعدة من الجمهور المحبّ لهذه الرياضات على المستويين المحلي والعالمي.