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النسخة الثانية في «البداير»

12 يناير مهرجان «الشارقة الرياضية» الصحراوي
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تاريخ النشر: الأربعاء 03 يناير 2018

الشارقة (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد، ونائب حاكم الشارقة، تنطلق 12 يناير المقبل، في صحراء منطقة البداير التابعة لإمارة الشارقة، فعاليات مهرجان «الشارقة الرياضية» الصحراوي 2018 في نسخته الثانية، الذي تنظمه قناة الشارقة الرياضية، التابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام، تحت شعار «كن واحداً من أبطال الصحراء».

ويتنافس المشاركون ضمن سباقات التحمل الأولية، ليتأهل منها أفضل 15 مشاركاً إلى مرحلة سباقات تحدي الوقت في كل فئة، ليتم بعد ذلك تتويج الفائزين الثلاثة الأوائل عن كل فئة.

وتشتمل فئات المشاركة في السباقات كل من الدراجات النارية «موتر كروس 1» (MX 1)، و«موتر كروس 2» (MX 2)، والمركبات الصحراوية من فئة ATV، والمركبات الصحراوية من فئة UTV.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام: يترجم تنظيم المؤسسة للمهرجان رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تعزيز مكانة الشارقة كوجهة سياحية واعدة من خلال استقطاب أبرز الأسماء على صعيد الرياضات الصحراوية، كما أنه يعتبر فرصة مثالية للترويج للمناطق الطبيعية التي تشتهر بها الإمارة، من خلال جذب قاعدة من الجمهور المحبّ لهذه الرياضات على المستويين المحلي والعالمي.

وأضاف: تمضي المؤسسة ومن خلال تنظيمها للمنافسات والأحداث الرياضية المهمة في الإمارة بنقل صورة حضارية تليق بالشارقة ومكانتها، ومهرجان رياضيّ كهذا يجمع حوله تغطيات ومواكبة إعلامية من مختلف أنحاء العالم، بما يفسح المجال بشكل أكبر للتعرف على الخيارات الطبيعية التي تتمتع بها الإمارة وتخولها لأن تكون نقطة جذب مهمة لهذا النوع من الرياضات على الصعيد العالمي. ... المزيد
     
 

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