حضرموت: تقارير «السجون السرية» مغلوطة ومسيسة

عدن (الاتحاد)

جددت السلطات اليمنية في محافظة حضرموت أمس، نفيها ما أوردته تقارير مغلوطة حول وجود سجون سرية وعمليات تعذيب في المحافظة، مشيرة إلى أن هذه التقارير المسيسة تأتي ضمن حملة ممنهجة ومزمنة للإساءة إلى الجهود التي تبذل في مجال مكافحة الإرهاب بالشراكة مع قوات التحالف العربي. وقال بيان لمكتب محافظ حضرموت أحمد سعيد بن بريك «إن المزاعم حول انتهاكات حقوق الإنسان التي تضمنتها هذه التقارير أتت في سياق بعيد كل البعد عن مقتضيات التحقيق وفق آليات التثبت من الشكاوى في القانون الدولي لحقوق الإنسان». لافتا إلى أن المزاعم التي أوردتها التقارير إنما تسعى لتخفيف الضغط على الإرهابيين والانقلابيين، مؤكداً التزام السلطات بالإجراءات القانونية المتبعة عند التوقيف والمحاكمة وتمسكها بالقيم والمبادئ الإنسانية خلال عمليات مكافحة الإرهاب. فيما أعلنت الأجهزة الأمنية في ساحل حضرموت، عن خطة أمنية متكاملة لتأمين المدن والمديريات خلال فترة إجازة عيد الفطر. وأكد العميد الركن سالم عبدالله الخنبشي أن الأجهزة الأمنية أعدت خطة جديدة استعداداً للعيد.