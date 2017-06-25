عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

نفذت قوات التحالف العربي أمس، عملية استخباراتية نوعية، استهدفت مقر اجتماع لميليشيات الحوثي الانقلابية في صرواح بمحافظة مأرب شرق اليمن. وقالت مصادر لـ«سكاي نيوز عربية» إن الاجتماع كان يضم عدداً كبيراً من القيادات البارزة بينهم مبارك المشن المسؤول عن جبهة صرواح، وناصر الزعبلي اللذان قتلا مع 18 آخرين على الأقل في هذه الجبهة التي شهدت سيطرة الجيش الوطني على مساحات شاسعة بعد أيام من الاشتباكات المتواصلة.

وتواصلت المعارك أمس في صرواح، حيث تحدثت مصادر عسكرية ميدانية عن استيلاء قوات الجي على مخزن أسلحة وذخائر للميليشيات بمحيط جبل هيلان الإستراتيجي. فيما شنت مقاتلات التحالف العربي 9 غارات على مواقع وأهداف متعددة في الجبهة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. وقالت مصادر عسكرية إن للسيطرة على صرواح أهمية عسكرية استراتيجية تمهد الطريق أمام قوات الشرعية للوصول إلى بلدة خولان التابعة لمحافظة صنعاء.

وكان مصدر عسكري في القوات المسلحة الإماراتية قال «إن قوات الشرعية مدعومة بالقوات الإماراتية تمكنت من السيطرة على هيئات ومواقع ذات أهمية تعبوية على محاور في صرواح»، وأضاف أن الانتصارات التي حققتها القوات الشرعية مدعومة بالقوات الإماراتية كبدت الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وواصلت تقدمها في عدد من المحاور خاصة محور هيلان والمشجح وسيطرت على التبة السوداء والتبة الحمراء ومحور المخدرة بعمق 11 كيلومتراً.

وقال الخبير العسكري الإماراتي، العميد الركن خلفان الكعبي إن التقدم الذي أحرزته قوات الشرعية اليمنية في صرواح خطوة مهمة باتجاه صنعاء، وأضاف في تصريح لـ«سكاي نيوز عربية» أن هذه النجاحات ستسهل الطريق إلى صنعاء وستقطع خطوط الإمداد عن الانقلابيين في شمال اليمن.