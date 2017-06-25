الفرحة بعيد الفطر تعطر أجواء الإمارات

عمت السعادة دولة الإمارات بعيد الفطر السعيد، وسط أجواء من الاحتفالات في المرافق السياحية وتزينت الحدائق بطابع البهجة، التي رسمت ملامحها على وجوه الكبار والصغار، ولمعت الفرحة في عيون الناس، وهم يحتفلون بباقة من الفعاليات والأنشطة في أبوظبي ودبي وبقية الأماكن في الدولة.

أبوظبي (الاتحاد)

تحتفل ياس ووتروورلد بعيد الفطر هذا العام مع برنامج حافل بالأنشطة والفعاليات العائلية التي تدوم على مدار سبعة أيام، يتخللها عروض موسيقية مميزة تجعل من ياس ووتروورلد الوجهة الأمثل لكلّ العائلات.

وأعربت بيانكا ساموت، مدير عام ياس ووتروورلد عن سعادتها بالاحتفال بعيد الفطر السعيد مع العائلات والأصدقاء من خلال تقديم أنشطة مرحة تخلق لحظات مميزة مشيرة إلى أن الحديقة التي تقع على مساحة 15 هكتاراً ضمن مجمع المرافق الترفيهية الذي تحتضنه جزيرة ياس، أول حديقة ألعاب مائية عملاقة في دولة الإمارات، حيث تضم أكثر من 40 لعبة ومنزلقة مائية ومرفقاً ترفيهياً، حيث يستطيع الزوار تجربة المتعة والمغامرات التي توفرها الألعاب والمرافق الترفيهية التي لم تشهدها أي حديقة ألعاب مائية من قبل، منها لعبة «ليوا لووب»، وهي لعبة الأنبوب ذات الحلقات المائية، بالإضافة إلى أول وأطول أفعوانية معلقة في العالم بمؤثرات صوتية ومائية وأضواء الليزر. ويستند موضوعها الحاصل على جائزة الريادة إلى قصة مبتكرة تحتفي بالثقافة الإماراتية وتراثها العريق في مجال الغوص على اللؤلؤ، حيث توفر حديقة ياس ووتروورلد أبوظبي للجميع أوقاتاً حافلة بالمرح.