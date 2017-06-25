غالبية الفرنسيين يؤيدون طلب باريس استضافة الأولمبياد

باريس (رويترز)

أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس، أن نحو 73 في المئة من الفرنسيين يؤيدون طلب العاصمة باريس لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في 2024.

وأظهرت النتائج أن نحو 30 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع عبروا عن تأييدهم الكامل للطلب في حين قالت نسبة 43 في المئة منهم إنهم يؤيدون التوجه بينما عارض 26 في المئة الطلب.

وشمل الاستطلاع الذي أجرته أودوكسا لحساب إذاعة أر.تي.إل ومجموعة الألعاب على الإنترنت وينماكس يومي 21 و22 من يونيو الجاري 1008 أشخاص.

وتتنافس باريس ولوس أنجلوس الأميركية على استضافة الدورة الأولمبية الصيفية لعام 2024، بينما تنظم العاصمة الفرنسية سلسلة من الأحداث والفعاليات مطلع الأسبوع الحالي لدعم طلبها.

وشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في هذه الأنشطة، عندما زار ملعب تنس أقيم على أحد الجسور على نهر السين، كما زار حلبة ملاكمة عائمة في أحد القوارب في النهر وتبادل بعض اللكمات الودية مع ملاكم شاب.