منتخب البرتغال يدفع ثمن الفوز الكاسح على نيوزيلندا

سان بطرسبرج (د ب أ)

ربما سيكون لمنتخب نيوزيلندا تأثير على محصلة كأس القارات في النهاية رغم خروج الفريق مبكراً من البطولة المقامة في روسيا. وودع منتخب نيوزيلندا البطولة بعد خسارته في جميع مبارياته الثلاث، لكنه نال الاحترام، حيث لم يشأ فرناندو سانتوس مدرب المنتخب البرتغالي المخاطرة في مواجهتهم.

وجاءت هزيمة نيوزيلندا بصعوبة أمام المكسيك 1/‏ 2 لتقنع سانتوس بأنه ينبغي عليه الدفع بأفضل لاعبيه في مواجهة نيوزيلندا بما في ذلك كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم، من أجل تأمين العبور للمربع الذهبي.

ورغم حاجة الفريق البرتغالي لنقطة واحدة أمام نيوزيلندا في المجموعة الأولى، فقد قرر سانتوس المخاطرة بلاعبين، هما المدافع بيبي ولاعب الوسط برناردو سيلفا، حيث تلقى كل منهما بطاقة صفراء وكانا يواجهان شبح الإيقاف حال حصولهما على إنذار جديد. وقام الفريق البرتغالي بالمهمة على أكمل وجه واكتسح نظيره النيوزلندي برباعية نظيفة في سان بطرسبرج، لكن رغم ذلك فإن احترام سانتوس لنيوزيلندا جاء بثمن باهظ.

الفريق البرتغالي سيفتقد جهود بيبي في المربع الذهبي بعد تلقيه الإنذار الثاني.