بيرلوسكوني يطالب «السلطان» بالرجوع للميلان

أنور إبراهيم (القاهرة)

رغم أن سيلفيو بيرلوسكوني رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق لم يعد مالكا لنادي «ايه سي ميلان»، إلا إنه مازال رجلا مهما وله كلمته المسموعة في النادي الذي يعشقه ويرتبط معه بذكريات جميلة، وتحققت في عهده بطولات كثيرة، ولهذا كان لتصريحاته الأخيرة لشبكة «سبورت بريميوم» التابعة لمجموعة «ميدياسيت» أكبر محطة بث تجارية في إيطاليا والتي يملكها ويتولى رئاستها، صدى كبير في كل أنحاء البلاد وليس فقط في سهل «اللومبارديا» حيث يقع النادي، بيرلوسكوني وجه الكثير من كلمات الإطراء والمديح لنجم الفريق السابق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الملقب بـ«السلطان» ليحثه على العودة. وأكد قائلا: سأكون في غاية السعادة والبهجة والامتنان لو عاد هذا النجم الكبير إلى النادي مرة أخرى وارتدى القميص رقم 9 الذي كان يرتديه عندما كان لاعبا في صفوف الفريق. وردا على أحد الأسئلة، وبلهجة تنطوي على روح الدعابة، قال بيرلوسكوني: زلاتان كبير في السن (35سنة) ولكنه ليس عجوزا مثلي. وأضاف: لقد لعب في كل مكان في أوروبا وفاز بكل شيء، إذن لماذا لايأتي الآن ؟! وتابع: إنه حر الآن في التعاقد مع النادي الذي يريده، ولكنه منذ اصابته في نهاية الموسم الماضي مع فريق مانشستر يونايتد، لم يعلن بعد عن الجهة التي ينوي أن يقصدها بعد تمام شفائه ولم يتحدث عن مستقبله، ولكن الشيء المؤكد أن«الشياطين الحمر» أعلنوا أنهم لن يحتفظوا به، إذن هو حر فعلا وأنا أدعوه للعودة.

وفي تعليقه من جهة أخرى، على مشكلة حارس المرمى الشاب جيانلويجي دوناروما (18 سنة) الذي رفض مد عقده مع «الروسونيري» وربما يرحل عن النادي، أبدى رئيس الوزراء الايطالي الأسبق قلقه الشديد على هذا الحارس الصاعد الواعد وعلق قائلا: تلك مشكلة كبرى وسوف أتدخل بالتأكيد في محاولة لإيجاد حل لها واقناعه بالبقاء مع الميلان. واستدرك قائلا: اللاعبون أصبحوا محترفين الآن، ولنضع أنفسنا مكانه، أنه شاب جيد جدا وطموح وأمامه عرض خرافي بمئة مليون يورو فماذا يفعل، إنني أراها مشكلة معقدة ولكنني سأحاول المساعدة في إيجاد حل لها.

جدير بالذكر أن الملياردير الايطالي سيلفيو بيرلوسكوني كان باع نادي ميلان في العام الماضي إلى مستثمرين صينيين حيث امتلكوا نسبة 93و99 % من أسهم النادي وقدرت الصفقة وقتها بنحو 740 مليون يورو.