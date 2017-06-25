«عالم مو».. الداخل مفقود والخارج مولود!

محمد حامد ( دبي)

لا يمكن القول إن المدرب الذي حصد 25 بطولة منها دوري أبطال أوروبا عامي 2004 و2010، ونال الشرف الفوز بدوريات البرتغال وإنجلترا وإيطاليا وإسبانيا هو مدرب لا يجيد تقييم المواهب، وعلى الرغم من ذلك فقد فرط جوزيه مورينيو في عدد كبير من اللاعبين من بينهم 10 نجوم على الأقل نجحوا في التألق بعد قراره بالاستغناء عن خدماتهم أو بيعهم لأندية أخرى، والملاحظ أن هؤلاء النجوم ظلوا يعانون من الجلوس على مقاعد البدلاء، لتنفجر قدراتهم الحقيقية في أندية أخرى.

عودة محمد صلاح للبريميرليج من الباب الكبير تعيد فتح ملف مورينيو الذي يشتهر بأنه أحد أكثر المدربين اعتماداً على النجوم أصحاب الخبرة والقدرات الخاصة، ولا يبذل جهداً كبيراً في اكتشاف المواهب أو تلميع المجهولين، فهو يتطلع للنجاح الفوري، والفوز بالبطولات في موسمه الأول مع أي فريق، على العكس من يورجن كلوب وآرسين فينجر، وكذلك بيب جوارديولا، وفي الوقت الراهن نجح زيدان في تقديم بعض النجوم الجدد للريال أو إعادة اكتشاف بعض الموهوبين.

ويظل مورينيو وحيداً في قائمة المدربين الكبار الذين يتمسكون بفلسفة الاعتماد على اللاعب الجاهز الذي لا يحتاج إلى كثير من الوقت والجهد لإطلاق مواهبه، وعلى الرغم من نجاح فلسفته في كثير من الحالات مثل إبرا الذي تألقه معه في صفوف اليونايتد، إلا أن إبرا في نهاية المطاف لم يكن خياراً للمستقبل، كما أنه مارسيال الصغير الموهوب تضرر من وجود النجم السويدي، ولكنها فلسفة مورينيو التي تقول أعطني إبرا الآن على حساب مستقبل مارسيال.

قائمة ضحايا مورينيو الذي أعادوا اكتشاف أنفسهم بعد التحرر من قبضته تضم كيفين دي بروين، وروميلو لوكاكاو، ومحمد صلاح، ودافيد لويز، وخوان كوادرادو، وريكاردو كواريزما، ونوري شاهين، وأندري شورله، وغيرهم من النجوم الذين أثبتوا صحة النظرية التي تقول إن «الداخل إلى عالم مورينيو مفقود والخارج منه مولود»، وعلى الأرجح سوف يتكرر هذا السيناريو مع الفرنسي أنتوني مارسيال، ولوك شو وهما من الضحايا الحاليين الذين يعانون مع مورينيو في صفوف اليونايتد.