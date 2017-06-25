عمر الخديم يقترب من الانضمام إلى «الصقور»

رأس الخيمة (الاتحاد)

اقترب مسؤولو نادي الإمارات من حسم صفقة المدافع عمر الخديم لاعب نادي دبا الفجيرة السابق في محاولة لدعم صفوف الفريق بالعناصر التي تشكل الإضافة المطلوبة للموسم الجديد وتعويض رحيل بعض اللاعبين الذين كان يعول عليهم النادي لمساعدة الفريق على تحقيق طموحاته في المرحلة المقبلة، حيث يتوقع أن يتم الإعلان رسمياً عن الصفقة بعد عطلة العيد ترقباً لانتهاء المشاورات الجارية في الوقت الحالي حول بعض التفاصيل المرتبطة بالصفقة.

وكان اللاعب عمر الخديم في طريقه للظهور بقميص «الجوارح» في الموسم المقبل بعد مفاوضات مكثفة في الفترة الماضية، ودخل عملياً أجواء هذه المرحلة بتوقيع عقد مبدئي مع إدارة النادي، قبل أن تنتهي العلاقة بين الطرفين قبل أن تبدأ عملياً إثر قرار دمج النادي أخيراً مع الأهلي ودبي، إلى جانب أن العقد المبدئي لم يتم توثيقه في اتحاد الكرة.

وسيكون الخديم الصفقة الثالثة في صفوف «الصقور» بعد التعاقد مع الجناح المغربي عبدالغني معاوي وعلي مصطفى من «رديف الزعيم»، بينما قام النادي بتجديد التعاقد مع اللاعبين، علي ربيع، أحمد مال الله، ساشا وسعد سرور، في حين تجرى مفاوضات مهمة مع مجموعة من اللاعبين المواطنين.

وبدوره أكد اللاعب عمر الخديم حقيقة المفاوضات مع مسؤولي نادي الإمارات في الفترة الماضية، وقال إنه يقترب من الانضمام إلى صفوف هذا الفريق لكن لا شيء رسمياً لغاية الآن، وربما تنتهي الأمور إلى الخطوة الأخيرة بعد العيد في ظل الرغبة المشتركة لبداية مشوار جديد من العلاقة المهنية التي يمكن أن تؤدي إلى واقع مختلف بعد انتهاء العلاقة مع الشباب في الفترة الماضية.

وأضاف: «وافقت على الانضمام إلى صفوف الجوارح بعد انتهاء الموسم الماضي، ورغبة هذا الفريق كانت كبيرة في وجودي بصفوفه، والأمور مضت على أفضل ما يكون بتوقيع العقد، لكن تسارعت الأمور في اتجاه مختلف إثر قرار دمج النادي أخيراً مع الأهلي ودبي، وبعد مشاورات عدة تم فسخ العقد وقناعتي كانت كبيرة بأن مشواري ربما يبدأ مع نادٍ مختلف، والآن انتظر نتيجة المفاوضات الجارية مع مسؤولي نادي الإمارات وربما تصل الأمور إلى النهاية السعيدة بما يحقق المصلحة المشتركة مع نادي الإمارات».

ورداً على سؤال حول ارتباطه مع أشقائه أحمد ومحمد وطارق بكرة القدم قال اللاعب عمر الخديم: «الأمر بدا وكأنه مصادفة والتوفيق حالفنا في تقديم الصورة المشرفة في ميادين الكرة مع أندية عدة على مستوى الدولة، والشيء الجيد أن كل لاعب يسعى لتقديم الصورة المعبرة والمشرفة، بالرغبة القوية في وضع بصمته الجيدة وأتمنى أن نمثل الإضافة المطلوبة في دوري الخليج العربي خلال الفترة المقبلة، والمؤكد أن نادي دبا الفجيرة اضطلع بجهود كبيرة في وصولنا إلى هذه المرحلة المهمة من التطور الفني في الفترة الماضية».

وحول ما يتردد حول وجود خلاف في الشروط المالية مع نادي الإمارات، قال عمر الخديم: «كل ما أستطيع قوله إن المفاوضات في الطريق الصحيح لكن في الوقت ذاته لم نتفق بشكل كامل وربما يحدث هذا الأمر مع مرور الوقت قبل الإعلان رسمياً عن الصفقة في الفترة القليلة المقبلة».