5 نصائح لكتابة سيرة ذاتية مثالية

أبوظبي (الاتحاد)

أورد تقرير نشرته صحيفة «الإندبندنت» البريطانية بعض النصائح التي يجب أن يتبعها طالبو الوظائف فيما يتعلق بكيفية وضع سيرة ذاتية مثالية إلى أقصى حد:

. الألقاب: من المهم الابتعاد عن المبالغات في إعداد السير الذاتية.. فإذا كنت تدير عملاً صغيراً فلا يجدر بك أن تتخذ لنفسك لقب «الرئيس التنفيذي»، فرغبة البعض في إضفاء البريق على سيرهم الذاتية تؤدى إلى جعلها مثيرةً للسخرية.

. تجنب التطويل: ألا تزيد سيرته الذاتية على صفحتين بحجم «A4» تتضمن التفاصيل المهمة المتعلقة بتلك الوظيفة، دون التطرق إلى أمورٍ أخرى لا تتصل بذلك.

. إعلان التوظيف : من أخطاء المتقدمين للتنافس على وظيفة.. تجاهل تعليمات إعلان الوظيفة، فإذا كانت تطلب منك - مثلاً - ذكر ثلاثة سبل لتطوير عملك إذا ما حصلت على الوظيفة، فعليك وضع قائمة تتضمن هذه السبل دون زيادة أو نقصان.

. تعدد الوظائف : يشكل التقدم بطلباتٍ لشغل كل الوظائف المتاحة في شركةٍ ما في وقت واحد مؤشراً مثيراً للقلق، ومن السهل رصده من جانب القائمين على التوظيف في هذه الشركة، ويعتبر هذا التصرف محاولةً مستميتة للحصول على عمل أياً كانت طبيعته، وليس حماسةً مفرطة للالتحاق بمؤسسة بعينها.

. أسلوب الصياغة : لا تمثل الأخطاء الإملائية في السير الذاتية مشكلة كبيرة كما يحسب الكثيرون.. أما الخطأ الأفدح فهو صياغة السيرة الذاتية على نحوٍ ركيك يفتقر إلى الطابع المهني المحترف.