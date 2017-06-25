«الأبيض» الأولمبي يكسب «التجربة البحرينية» بثلاثية

معتصم عبدالله (دبي)

كسب منتخبنا الوطني الأولمبي تجربته الودية أمام ضيفه منتخب البحرين 3-2 أمس الأول على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة في دبي، ضمن تحضيرات المنتخبين لخوض تصفيات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2018 في الصين، حيث يلعب «الأبيض» ضمن المجموعة الرابعة في العين خلال الفترة من 15 إلى 19 يوليو أمام منتخبات أوزبكستان، لبنان، نيبال، فيما يلعب «الأحمر البحريني» في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات السعودية «المستضيف»، العراق، وأفغانستان.

ودفع حسن العبدولي مدرب منتخبنا، والذي قاد «الأبيض» في أول مباراة للجهاز الفني الجديد الذي تولى المهمة مؤخراً خلفاً لعبدالمجيد النمر مدرب المنتخب السابق، بتشكيلة ضمت محمد بوسندة في حراسة المرمى، ورباعي خط دفاع أحمد راشد، حسن المحرمي، خالد إبراهيم، سعيد جمعة، ولعب في خط الوسط أحمد العكبري، محمد عبد الباسط، سهيل النوبي، وخالد باوزير، بجانب الثنائي محمد العكبري وأحمد الهاشمي في الهجوم.

وأنهى منتخبنا الحصة الأولى متقدماً بهدف لاعبه سهيل النوبي قبل دقيقة واحدة على نهاية الشوط الأول، واستغل النوبي كرة توغل بها المهاجم محمد العكبري على الجهة اليمنى قبل أن يرسل تمريرة أرضية عالجها النوبي المندفع بتسديدة مباشرة سكنت شباك الحارس محبوب الدوسري.

وأجرى مدرب منتخبنا عدة تبديلات مع بداية الشوط الثاني لمنح الفرصة لجميع اللاعبين، ونجح البديل علي عيد في إضافة الهدف الثاني للأبيض من ركلة جزاء في الدقيقة 66 ارتكبت مع اللاعب نفسه، في المقابل تحسن أداء «الأحمر البحريني» الذي نجح في استغلال تراجع لاعبي الأبيض ليقلص الفارق بوساطة مهاجمه أحمد مبارك من كرة رأسية في الدقيقة 79، قبل أن يعود ويدرك التعادل عن طريق هزاع علي الذي استغل كرة خاطئة من دفاع الأبيض، بدوره نجح البديل جاسم يعقوب في إهداء منتخبنا نتيجة الفوز بتسجيله الهدف الثالث من كرة رأسية مستغلاً خطأ مماثلاً لدفاع البحرين.