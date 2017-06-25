الوصل يحرز كأس «ورلد جيم الرمضانية للخماسيات»

دبي (الاتحاد)

أحرز فريق الوصل كأس النسخة السابعة من بطولة «ورلد جيم» لخماسيات كرة القدم الرمضانية، التي نظمتها شركة ميريالا للعود والعطور، والتي أقيمت مبارياتها على أرض ملاعب أبطال الخليج بمنطقة مردف بدبي على مدار يومين، وجاء فوز الوصل باللقب بعد فوزه على فريق حماة الوطن 3-1 في نهائي البطولة، ونال فريق حماة الوطن الوصيف الهدايا القيمة للفريق، وحل فريق ملوك أوروبا في المركز الثالث ونال جائزة الفريق المثالي، ومن ثم فريق فيرجينيا، في المركز الرابع.

وقامت اللجنة المنظمة بتكريم حكام البطولة والمساهمين في النجاح إلى جانب المميزين، وعلى مستوى الجوائز الفردية، فاز علي كيدي بلقب أفضل حارس ومحمد عبد الكريم أفضل لاعب ووليد عبد الكريم بلقب اللاعب الموهوب، وتم تقديم الدروع التذكارية وشهادات التقدير إلى الدكتور عادل فهيم نائب رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام وعبد الكريم محمد سعيد النائب السابق لرئيس اتحاد بناء الأجسام رئيس أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وإدارة ملاعب أبطال الخليج.

كانت البطولة قد أقيمت على مدار يومين بمشاركة 4 فرق فقط، حيث أقيمت بنظام الدوري من دور واحد، وتم ترتيب الفرق مع نهاية المباراة الأخيرة.

أقامت شركة ميريالا للعود والعطور احتفالية كبيرة بختام وشهدت مشاركة 4 فرق تنافسات للفوز بلقب النسخة السابعة للبطولة، وأقيمت مباريات البطولة بنظام الدوري من دور واحد، وشهدت الندية والإثارة وحسمت في الجولة الأخيرة من البطولة.

وشهد المنافسات حضور عدد من المسؤولين محلياً وخارجياً، وشارك في التتويج كل من الدكتور عادل فهيم نائب رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام وعبد الكريم محمد سعيد النائب السابق لرئيس اتحاد بناء الأجسام رئيس أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ووليد عبد الكريم المدرب والحكم الدولي، وميريال كوتني الرئيس التنفيذي لشركة ميريالا للعود والعطور الراعي الرسمي للبطولة.