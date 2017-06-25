محمد بن ثعلوب يعتمد بعثة الجودو إلى «مونديال المدارس»

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو قائمة بعثة منتخبنا الوطني للجودو، المشارك في بطولة العالم للمدارس، التي تقام في العاصمة الهندية نيودلهي خلال الفترة من 8 وحتى 16 يوليو المقبل، والذي يمثل نتاج لتعاون الاتحاد مع وزارة التربية والتعليم بعد أن جاء اختيار تلك الصفوة من اللاعبين الواعدين عقب الأولمبياد المدرسي الذي أقيم مؤخراً.

وتشكلت البعثة برئاسة محمد جاسم عضو مجلس الإدارة أمين السر المساعد، والمدرب الياباني نويا هاراجوتشي و8 لاعبين هم أحمد فيصل، أحمد الحوسني، عبيد عادل، مصبح الشامسي، عيسى محمد جميل، سلطان خدوم، علي حسن الدرمكي وخليفة الحوسني.

وتعقب تلك المشاركة العالمية المميزة الانتقال للمشاركة في بطولة كأس آسيا للجودو للفئات العمرية، والتي تقام على مرحلتين، حيث تكون الأولى في هونج كونج، أما الثانية فتقام في مكاو على مستوى الناشئين والشباب، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 31 يوليو المقبل، ويسبق تلك المشاركة إقامة معسكر إعداد داخلي بصالة الاتحاد الرئيسية بمنطقة المشرف في أبوظبي اعتباراً من يوم السبت المقبل الأول من يوليو المقبل، وحتى موعد السفر إلى نيودلهي استعداداً لتلك البطولة التي يشارك فيها منتخب الأمل بطموحات كبيرة.

وحث محمد بن ثعلوب الدرعي، في تصريحات صحفية منتخب الأمل بضرورة المحافظة على المكتسبات التي تحققت خلال البطولة الماضية، التي شهدت تألق الجودو الإماراتي الذي حقق إنجازاً آسيوياً غير مسبوق بحصوله على 4 ميداليات ملونة كأول مرة له على المستوى الآسيوي، لتضاف لإنجازات الجودو التي شهدها موسم 2016 المنصرم، الذي حصد خلاله أول ميدالية أولمبية برونزية بجانب الميداليات الآسيوية، والتي مثلت نقطة تحول في مشوار منتخبات الأمل للجودو في المحافل الإقليمية، والتي كانت حصيلة تلك الفئة العمرية كنتاج عمل سنوات ودليل نجاح خطط اتحاد المصارعة والجودو على مستوى المراحل السنية وسط منتخبات كبيرة وعريقة مثال منتخبات كوريا والصين وهونج كونج وغيرها من منتخبات الجودو الآسيوية العريقة تطلعاً لنتائج إيجابية جديدة خلال البطولة المقبلة، والتي تمثل ترجمة لجهود كل الأندية والمراكز التي شكلت بدورها إضافة حقيقية أسهمت في اكتشاف العديد من المواهب ومثلت ترجمة لخطط الاتحاد الذي يسير بخطى علمية أفرزت العديد من الطاقات الواعدة.

وهنأ رئيس اتحاد المصارعة والجودو نادي «دبي جودو تيم»، لفوزه مؤخراً ببطولة نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي الرمضانية رقم (21)، التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، والتي حل فيها نادي الجزيرة في المركز الثاني، وجاء نادي نيوجيرا في المركز الثالث، فيما حصل نادي الشارقة على المركز الرابع.