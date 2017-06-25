كامبوس: رونالدو يحتاج إلى بضعة أيام للتفكير في مستقبله

باريس (أ ف ب)
كشف المدير الرياضي لنادي ليل الفرنسي لكرة القدم، البرتغالي لويس كامبوس، أن مواطنه كريستيانو رونالدو، الذي يواجه ملاحقة قضائية بتهمة التهرب الضريبي، أكد له حاجته إلى «بضعة أيام للتفكير».
وفي تصريحات لقناة «تي إف 1» الفرنسية، رداً على سؤال عن إمكانية انضمام نجم ريال مدريد الإسباني إلى باريس سان جيرمان، قال كامبوس: «لا أعرف.. هو أبلغني أنه في حاجة إلى بضعة أيام للتفكير».
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وتابع: «تواصلت مع رونالدو، وهو شخص يركز كثيراً على عمله»، مشيراً إلى أن اللاعب «فوجئ كثيراً بدايةً بقضية التهرب الضريبي، ويمر حالياً بفترة مؤلمة بسبب كل ما يجري، ويرغب في أن يعطي صورة جيدة للجميع، وحالياً الوضع معقد بعض الشيء».
ومن المقرر أن يمثل رونالدو أمام النيابة العامة الإسبانية في 31 يوليو، لمواجهة تهم بتهرب ضريبي بقيمة 14.7 مليون يورو.