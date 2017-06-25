كامبوس: رونالدو يحتاج إلى بضعة أيام للتفكير في مستقبله

باريس (أ ف ب)

كشف المدير الرياضي لنادي ليل الفرنسي لكرة القدم، البرتغالي لويس كامبوس، أن مواطنه كريستيانو رونالدو، الذي يواجه ملاحقة قضائية بتهمة التهرب الضريبي، أكد له حاجته إلى «بضعة أيام للتفكير».

وفي تصريحات لقناة «تي إف 1» الفرنسية، رداً على سؤال عن إمكانية انضمام نجم ريال مدريد الإسباني إلى باريس سان جيرمان، قال كامبوس: «لا أعرف.. هو أبلغني أنه في حاجة إلى بضعة أيام للتفكير».

أضاف كامبوس الذي عمل في ريال مدريد في موسم 2012-2013 خلال وجود النجم البرتغالي البالغ من العمر 32 عاماً به، أن الوضع بين اللاعب وناديه «متوتر بعض الشيء في الوقت الراهن، إلا أنه سيكون لكريستيانو الوقت الكافي لاتخاذ القرار الصحيح، أنا متأكد من ذلك».

وتابع: «تواصلت مع رونالدو، وهو شخص يركز كثيراً على عمله»، مشيراً إلى أن اللاعب «فوجئ كثيراً بدايةً بقضية التهرب الضريبي، ويمر حالياً بفترة مؤلمة بسبب كل ما يجري، ويرغب في أن يعطي صورة جيدة للجميع، وحالياً الوضع معقد بعض الشيء».

ومن المقرر أن يمثل رونالدو أمام النيابة العامة الإسبانية في 31 يوليو، لمواجهة تهم بتهرب ضريبي بقيمة 14.7 مليون يورو.