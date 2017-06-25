الكشف عن «تعويذة» مونديال الأندية «أبوظبي 2017» غداً

أبوظبي (الاتحاد)

يتم الكشف عن التعويذة الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية «أبوظبي 2017» من قبل اللجنة المنظمة المحلية للبطولة غداً في ياس مول، أبوظبي، وسيحظى عشاق كرة القدم خلال هذه الفعالية بفرصة ثمينة ليكونوا أول من يلتقي بالتعويذة الرسمية للبطولة، ويشارك في حملة الأنشطة التفاعلية المتنقلة من أجل تقييم مهاراتهم الكروية والفوز بجوائز قيمة.

ووجهت اللجنة المنظمة المحلية الدعوة إلى عشاق كرة القدم للاحتفاء بالساحرة المستديرة على مدى أربعة أيام ابتداء من 27 يونيو وحتى 1 يوليو، حيث ستقام الأنشطة التفاعلية المتنقلة الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية في الساحة المقابلة لعالم فيراري في ياس مول من الساعة الخامسة وحتى السادسة مساء.

وقال عارف حمد العواني، مدير البطولة في اللجنة المنظمة المحلية: «نحمل في جعبتنا الكثير من المفاجآت المثيرة لعشاق كرة القدم والأطفال والعموم الأسبوع المقبل احتفالاً بالعيد، ويقدم هذا المهرجان الاحتفالي الخاص ببطولة كأس العالم للأندية بالإمارات، الذي يمتد لأربعة أيام عرضاً مثيراً للأطفال، حيث سيكونون أول من يلتقي بالتعويذة الرسمية للبطولة، ويوفر أنشطة تنافسية للأطفال الراغبين بتقييم مهاراتهم الكروية من خلال الأنشطة التفاعلية المتنقلة».

وتفتح حملة الأنشطة التفاعلية المتنقلة الأكبر والأولى من نوعها في المنطقة أبوابها للعموم يومياً من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 10 مساءً، ما يوفر للزوار منصة مثالية لتقييم مهاراتهم الكروية من خلال 12 لعبة تنافسية مختلفة، وسيحظى المشاركون بفرصة للفوز بجوائز قيمة ومشاركة المئات في الترحيب بعودة التعويذة الإماراتية الشهيرة.