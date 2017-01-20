لكمات بسرعة البرق

القاهرة (الاتحاد)

نشرت الطفلة الكازاخستانية إفنيكا راسترام سادفاكاس التي لم تتجاوز التاسعة «فيديو مصوراً» على صفحتها بموقع إنستغرام، وهي توجه موجة من اللكمات لشجرة في غابة، في لقطات مذهلة لفتت نظر مشاهديها وجعلتها مثار حديثهم.

وقالت إفنيكا إنها بدأت تلقي التدريبات على يد والدها، الذي علمها كيفية توجيه مئات اللكمات في دقيقة واحدة، منذ أن كانت في الثالثة من عمرها، بجانب أربعة من أشقائها.

وتقيم الأسرة الكازاخستانية في فورونيج روسيا، ويتدرب أفرادها خمسة أيام في الأسبوع، مرتين في اليوم، وتكون تلك التدريبات في كثير من الأحيان في الغابة خارج منزلهم.

وأوضح والد الطفلة أن الانضباط يعلم الشجاعة والمثابرة، لاسيما أن موهبة إفنيكا اتضحت منذ سن الرابعة وتمكنت بعد بضع سنوات فقط من توجيه 50 لكمة في 30 ثانية فقط بيد واحدة، بل وأصبحت تتمكن الآن من توجيه نحو 221 لكمة في غضون 30 ثانية.

وقالت الفتاة إنها تحب صوت اللكمات وهي تنطلق بسرعة البرق.

وتتمتع إفنيكا بحشد غفير من المشجعين، ولديها أكثر من 55 ألف متابع على حسابها على إنستغرام.