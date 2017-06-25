«ليدل» الألمانية: افتتاح 20 متجراً في الولايات المتحدة خلال شهرين

فيرجينيا بيتش (د ب أ)

لم يخب ظن سينثيا دونلاب خلال بحثها عن متجر جديد يوفر لها أفضل الأسعار المنافسة.

استقلت سينثيا «58 عاماً» سيارتها من مدينة نورفولك بولاية فيرجينيا لبضعة كيلومترات لتلقي نظرة على أحد أول فروع سلسلة متاجر «ليدل»، الألمانية الشهيرة، في الولايات المتحدة والذي افتتح نهاية الأسبوع الماضي في مدينة فيرجينيا بيتش القريبة منها.

وعند انتهائها من التسوق، اشترت حبة أناناس يبلغ سعرها 89 سنتا، وثلاث قطع من حلوى «دوناتس»، مقابل دولار واحد.

سلسلة المتاجر الألمانية الشهيرة تعتزم افتتاح 20 متجراً في الولايات المتحدة بحلول سبتمبر المقبل.