«ليدل» الألمانية: افتتاح 20 متجراً في الولايات المتحدة خلال شهرين

فيرجينيا بيتش (د ب أ)
لم يخب ظن سينثيا دونلاب خلال بحثها عن متجر جديد يوفر لها أفضل الأسعار المنافسة.
استقلت سينثيا «58 عاماً» سيارتها من مدينة نورفولك بولاية فيرجينيا لبضعة كيلومترات لتلقي نظرة على أحد أول فروع سلسلة متاجر «ليدل»، الألمانية الشهيرة، في الولايات المتحدة والذي افتتح نهاية الأسبوع الماضي في مدينة فيرجينيا بيتش القريبة منها.
وعند انتهائها من التسوق، اشترت حبة أناناس يبلغ سعرها 89 سنتا، وثلاث قطع من حلوى «دوناتس»، مقابل دولار واحد.
سلسلة المتاجر الألمانية الشهيرة تعتزم افتتاح 20 متجراً في الولايات المتحدة بحلول سبتمبر المقبل.
وتقول دونلاب، التي عاشت في هايدلبرج بألمانيا في الفترة من 1998 وحتى:2001 «جئت بحثاً عن الخصومات - ولرؤية ماذا لديهم». وأشارت أيضاً إلى أنها كانت تبحث عن أشياء «تذكرني» بالوقت الذي عاشته في ألمانيا والذي تفتقده. وذكرت أنها ومئات المتسوقين الآخرين وجدوا العديد من البضائع، من بينها العجائن البافارية المصنعة في المتجر باستخدام العجينة القادمة جواً من ألمانيا، بالإضافة إلى السجق المشوي والبيرة الألمانية، مع العديد من المنتجات الأوروبية الأخرى مثل النبيذ الفرنسي والشوكولاتة البلجيكية. ... المزيد