«قفل ذكي» يعطل الهاتف المحمول أثناء ركوب الدراجة الهوائية

سان فرانسيسكو (د ب أ)
توصلت شركة اتصالات هولندية إلى ابتكار «قفل ذكي» للدراجة الهوائية يقوم بتعطيل شبكة الاتصال على الهاتف المحمول بمجرد أن يفتح الراكب القفل استعدادا لركوب دراجته.
وابتكرت شركة (كيه.بي.إن) القفل الذكي بالتعاون مع هيئة السلامة المرورية الهولندية، وهو يستهدف الأطفال في المقام الأول بغرض الترويج لمفهوم «الاستخدام الآمن للهاتف المحمول أثناء السير»، بحيث لا ينشغل الأطفال باستخدام الهاتف المحمول أثناء ركوب الدراجة، وهو ما قد يعرضهم لمخاطر الحوادث المرورية.
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ويرى بعض المنتقدين أن القفل الذكي لا يخلو من عيوب، حيث أنه يمنع راكب الدراجة من الاستفادة من خدمات الملاحة الإلكترونية أو الاستماع إلى تطبيقات الموسيقى عبر الإنترنت، كما أنه لا يسمح للراكب بإجراء مكالمات استغاثة في حالة تعرضه لحادث.
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ويعمل القفل الذكي على نظام تشغيل أندرويد فقط، وتقول شركة (كيه.بي.إن) إنه سوف يطرح في الأسواق بسعر مئة يورو، بعد استكمال مراحل تطويره.