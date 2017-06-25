مليار دولار لإقامة معرض الطاقة في كازاخستان

أستانا (أ ف ب)
لم تتردد كازاخستان، رغم الأزمة الاقتصادية، في إنفاق مليار دولار لإقامة المعرض الدولي للطاقة في أستانا، العاصمة التي تعلو فيها ناطحات السحاب.
مظاهر بذخ كثيرة أحاطت بافتتاح المعرض الدولي للطاقة في عاصمة هذه الجمهورية السوفييتية السابقة، من التقنيات الفائقة المستخدمة إلى الفرق الراقصة والعروض البهلوانية بين مجسمات الكواكب.
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ويوضح رئيس بلدية العاصمة في مقابلة مع وكالة فرانس برس: «يقال إن أستانة مدينة مستقبلية، ولا شك أن هذه المنطقة التي يقام فيها المعرض أشبه بمدينة مستقبلية في المدينة المستقبلية». واختار المكتب الدولي للمعارض العاصمة الكازاخستانية لتستضيف هذا المعرض حول الطاقة الذي تشارك فيه 115 دولة منها الولايات المتحدة والصين وروسيا.
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