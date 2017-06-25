إعادة إنتاج «نوكيا 3310» لعشاق الحنين إلى الماضي

برلين (د ب أ)

في وقت من الأوقات كان الهاتف «نوكيا 3310» أيقونة سوق الهواتف المحمولة قبل سنوات.

لكن بمعايير اليوم، فإن هذا الهاتف لا يستطيع إنجاز الكثير من الأعمال، حيث كان يمكن باستخدام الهاتف «نوكيا 3310» لإجراء المكالمات الهاتفية وإرسال الرسائل النصية وممارسة «لعبة الثعبان»، كما كان هذا الهاتف يقدم بعض الخصائص الإضافية التي كانت تعد جوهرية في ذلك الوقت.

فالمحظوظ الذي يمتلك هاتف «نوكيا 3310» يمكنه تأليف نغمة الجرس الخاصة به، واختيار الغطاء البلاستيكي الخاص به، بل وأيضاً الاتصال بالأرقام الهاتفية بالأوامر الصوتية.

وبعد 17 عاماً من ظهور الهاتف «نوكيا 3310» في الأسواق، قررت شركة «إتش.إم.دي جلوبال» التي تمتلك العلامة التجارية «نوكيا» حالياً طرح جيل جديد من الهاتف القديم «نوكيا 3310» في السوق.