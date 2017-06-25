«أبوظبي للمعارض» يشهد 6 فعاليات خلال 3 أشهر

رشا طبيلة (أبوظبي)

يشهد مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الأشهر الصيفية الثلاثة المقبلة بين يوليو وسبتمبر انعقاد 6 فعاليات رئيسية تتنوع بين الرياضة والمهرجانات التجارية والتراث والطب، بحسب الموقع الإلكتروني لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض.

ويبدأ في 9 من يوليو المقبل ويستمر حتى 31 من أغسطس، مهرجان أبوظبي الرياضي الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، وتضم البطولة بطولات في كرة القدم وكرة الطائرة إلى جانب نشاطات رياضية مختلفة، ويهدف مهرجان أبوظبي الرياضي لإتاحة الفرصة لكافة شرائح المجتمع ومن مختلف الأعمار والجنسيات لممارسة مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية وذلك لتشجيع اتخاذ الرياضة كأسلوب للحياة والعيش بطريقة صحية.

وفي الفترة بين 2 إلى 19 من أغسطس، ينطلق معرض الأسواق العالمية الاستهلاكي 2017، الذي يعد واحداً من أبرز المعارض الاستهلاكية في مدينة أبوظبي.

ويستضيف هذا المعرض نحو 100 شركة محلية ودولية تعرض مختلف السلع الاستهلاكية من قبيل الأثاث، والأواني الفخارية، والسجاد، ومفارش للأسرة، إضافة إلى زهور اصطناعية ومداخن للزينة وذلك موازاة مع العقار والسلع الاستهلاكية والمنتجات الإلكترونية والتجهيزات المنزلية وغيرها.