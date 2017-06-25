«هيئة الأوراق»: الموافقة على إدراج 5.2 مليار سهم في 2016

حاتم فاروق (أبوظبي)

وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع على إدراج وتداول حقوق الاكتتاب الخاصة بزيادة رأس المال لـ 5 شركات مساهمة عامة خلال العام 2016، من خلال إصدار أسهم جديدة وصل عددها إلى 5.2 مليار سهم، وبقيمة حق اكتتاب بلغ 5.2 مليار درهم، بحسب التقرير السنوي الصادر عن الهيئة للعام 2016.

وأكد التقرير أن الشركات الخمس هي «دي إكس بي إنترتينمنتس» و«مصرف عجمان» وبنك «دبي الإسلامي» و«الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير» ومصرف «الإمارات الإسلامي».ووافقت الهيئة خلال العام الماضي، على زيادة رؤوس أموال 6 شركات مساهمة عامة عن طريق إصدار أسهم جديدة يبلغ عددها 5.25 مليار سهم، بقيمة إجمالية بلغت 5.25 مليار درهم، وهي شركات بنك «أبوظبي الوطني» الذي قام بإصدار أسهم جديدة ناتجة عن تحويل سندات إلى أسهم، فضلاً عن شركات «دي إكس بي إنترتينمنتس» و«مصرف عجمان» وبنك «دبي الإسلامي» و«الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير» ومصرف «الإمارات الإسلامي». وبلغ إجمالي رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة المحلية المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع بنهاية العام 2016، نحو 295.2 مليار درهم، منها 87.1 مليار درهم تمثل رؤوس أموال الشركات المسجلة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فيما بلغت رؤوس أموال الشركات المسجلة في سوق دبي المالي نحو 109.7 مليار درهم، بحسب التقرير السنوي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

وقال التقرير، إن رؤوس أموال الشركات المساهمة المحلية غير المدرجة بالأسواق المالية بلغت 98.4 مليار درهم، فيما سجلت رؤوس أموال الشركات الحكومية نحو 90 مليار درهم، كما وصلت رؤوس أموال الشركات غير الحكومية نحو 205 مليارات درهم بنهاية العام 2016.

وأكد التقرير أن عدد الشركات التي تخضع لأحكام معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة بلغ 87 شركة، بعد استثناء شركات الاستثمار والبنوك والمصارف وشركات التمويل والشركات الأجنبية المدرجة في الأسواق المالية وذلك بناء على قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع.

ووفقاً للهيئة، بلغ عدد الشركات التي التزمت بتزويدها بمتطلبات تطبيق ضوابط الحوكمة بشكل كامل 81 شركة بنسبة 93.10% أما الشركات التي التزمت بالمتطلبات بشكل جزئي فقد بلغ عددها 5 شركات بنسبة 5.75%. وعلى صعيد الشركات غير الملتزمة بتطبيق متطلبات تطبيق ضوابط الحوكمة، فقد وصل عددها شركة واحدة وجاري متابعتها حالياً من قبل الهيئة للتأكد من استيفاؤها للمتطلبات.

يشار إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع قامت خلال عام 2016 بإجراء بعض التعديلات على أحكام القرار الوزاري رقم 518 لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي وتعديلاته، وقد تم استبداله بإصدار قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 7 لسنة 2016 بشأن ذات المعايير.

وشملت التعديلات ضوابط وأحكام المشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة من خلال وسائل التقنية الحديثة و ضوابط إبرام الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة كذلك ضرورة إعداد سجل للمطلعين بخصوص تعاملات أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها في الأوراق المالية وأحكام وضوابط تعارض المصالح في الشركات المساهمة العامة و أحكام الجمعيات العمومية السنوية للشركات المساهمة العامة والقرارات الخاصة الصادرة منها والضوابط اللازمة لضمان ممارسة المساهمين لحقوقهم وضوابط علاقات المستثمرين في الشركات المساهمة العامة.