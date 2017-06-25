«ياس ووتروورلد» تطلق برنامجاً حافلاً من الفعاليات والعروض

رشا طبيلة (أبوظبي)

أطلقت حديقة ياس وتروورلد، في جزيرة ياس، برنامجاً حافلاً بالفعاليات والعروض خلال إجازة عيد الفطر وسط توقعات بزيادة عدد الزوار من السوقين المحلي والخليجي خلال الإجازة، بحسب الحسن كعبوس الزعابي نائب المدير العام للحديقة.

وقال الزعابي لـ«الاتحاد»، «نتوقع زيادة ملحوظة في عدد زوار حديقة ياس ووتروورلد خلال إجازة عيد الفطر». وأضاف « نتوقع طلباً قوياً من السوق المحلي بشكل رئيسي إلى جانب السوق الخليجي، لا سيما من المملكة العربية السعودية». وحول خطط الحديقة لاستقبال عيد الفطر، قال الزعابي «اطلقنا برنامجاً حافلاً بمناسبة عيد الفطر تتضمن فعاليات جديدة ومسابقات وألعاباً تناسب جميع أفراد العائلة بتكون وجهة جاذبة خلال إجازة عيد الفطر للعائلات». وأشار الزعابي إلى أنه تم إطلاق عروض خاصة، وذلك من خلال تقديم خصم 25% على قيمة كل تذكرة في حال تم شراء 4 تذاكر إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني لياس ووتروورلد سواء كانت التذاكر تخص أفراد العائلة أو الأصدقاء.

وأوضح الزعابي أن العروض بدأت من 25 يونيو وتنتهي في الأول من يوليو المقبل.

ولفت الحسن إلى أنه لمواكبة النمو المتوقع خلال إجازة العيد تم تمديد عمل الحديقة ساعتين، وذلك لتعمل من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساء.