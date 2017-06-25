بريق الذهب يستقطب المشترين في أبوظبي

ريم البريكي (أبوظبي)

ارتفعت مبيعات الذهب في أبوظبي خلال الأيام العشرة الأخيرة من رمضان، بنسبة 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وزادت وتيرتها في آخر يومين، بحسب مسؤولين وباعة في سوق الذهب بالعاصمة.

وأرجع هؤلاء ارتفاع مبيعاتهم إلى شراء الهدايا والعيديات بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب عالمياً، ما شجع على إقبال أكبر من المتوقع. وأضافوا أن الصرف المبكر للرواتب في 20 يونيو الجاري ساهم أيضاً في زيادة وتيرة الشراء.

وكان الذهب تراجع لأدنى مستوياته في خمسة أسابيع الثلاثاء الماضي، مع تأكيد أحد المسؤولين البارزين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على موقف البنك الذي يميل للتشديد النقدي.

وكان الذهب تراجع الأسبوع قبل الماضي مع تخفيض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الفائدة، ويتوقع أن يتراجع مع اتجاه المركزي الأميركي لرفع وشيك للفائدة.