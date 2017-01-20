أدوات للضيافة.. تحف فنية على مائدة منيرة الحمادي

هناء الحمادي (أبوظبي)

عشقت فن الرسم منذ الصغر، فطوعت موهبتها في تحويل أدوت الضيافة إلى تحف فنية تستقبل بها ضيوفها.. منيرة محمد الحمادي، معلمة تربية خاصة، لكن قادتها موهبتها إلى العمل في تزين أدوات الضيافة العربية وتحويلها إلى تحف فنية مزينة بمجموعة من الزخارف والنقوش مرصعة بباقة من الكريستال والأحجار الكريمة والأكسسوارات التراثية.

عن تفاصيل عملية التزيين، توضح منيرة أن تزيين أدوات الضيافة، يعتمد على النقوش والزخارف، واستخدام الحلي التراثية، الذي أصبح مطلب الكثير من النساء خلال الضيافة في الأعياد والمناسبات السعيدة، مشيرة إلى أن مدة الإنجاز تتفاوت من يومين إلى أسبوع حسب الزخارف والتصميم، حيث يحتاج ذلك إلى الكثير من الدقة والمهارة بناء على مقدار حجم النقوش والزخارف والألوان المستخدمة، وإلى جانب النقوش والزخارف تحرص على استخدام أكسسوارات منوعة، مثل الفصوص، والكريستال.

وعن أسعار هذه الأدوات، قالت «تتفاوت الأسعار بناء على مقدار العمل، وتوافر الأدوات، فأحياناً أقوم بتزيين أطقم كاملة من أدوات الضيافة تضم الأكواب والفناجين، مما يتطلب جهداً كبيراً يعتمد على العمل اليدوي الفردي، ويستغرق ساعات طويلة، حسب رؤية خاصة وابتكار تصاميم خارجه عن المألوف، لتحقيق التميز من خلال لمسة تجمع بين القديم والجديد. ويتضمن عملها كتابة عبارات جميلة للمناسبات، وكلمات الترحيب والكرم العربي»، مؤكدة أن هذه الأطقم حظيت بإقبال كبير فاق التوقعات، لذلك ومن أجل إرضاء الجميع تسعى منيرة دائماً إلى التجديد والابتكار، للمحافظة على زبائنها واستقطاب المزيد منهم، لا سيما أنها تعمل على استثمار وقت فراغها بشكل جيد. وعن ترويج مشروعها في «انستجرام»، تؤكد منيرة أن عالم التواصل الاجتماعي فتح المجال في نجاح مشروعها «fanaaatk»، حيث كسبت ثقة الكثير من الزبائن وزاد عدد متابعيها، ونجحت تجربتها، حيث أصبحت تمتلك مشروعاً تجارياً تديره عبر «انستجرام»، ويحظى بتعليقات جميلة تثنى على أطقم الضيافة، وتصفها بالإبداع.