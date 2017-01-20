كيف تضبط «مؤشر السعادة»؟

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الدكتورة هيلين دريسكول، أستاذ محاضر في علم النفس في جامعة سندرلاند البريطانية أن الإنسان يسعى دائماً إلى معرفة «مؤشر ضبط» مشاعر السعادة في حياته، موضحة أن من يشتري سيارة جديدة يشعر بقدر السعادة نفسه، إذا منح ماله لأعمال الخير، وأن أولئك الذين يفوزون بجوائز مالية لا يكونون أكثر رضا على المدى الطويل من أولئك الذين يتعاملون مع أحد أمور حياتهم التي لم تسعدهم في البداية.

وأضافت في خبر نشره الموقع الإلكتروني independent أن الشعور بالسعادة يمكن أن يكون صعباً، لكن الحفاظ عليها يكون أكثر صعوبة، موضحة أن العقبة الرئيسة تكمن في سعي الإنسان للمحافظة على مستويات عالية من السعادة على مدى فترة طويلة وهو ما لا يمكن تحقيقه.