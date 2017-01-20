محمد قناوي (القاهرة)
تنتظر يسرا اللوزي بدء تصوير مسلسل «الحلال» الذي تخوض به السباق الرمضاني هذا العام ويشارك في بطولته سمية الخشاب، وبيومي فؤاد، ودينا فؤاد، وأعربت عن سعادتها بالانضمام إلى المسلسل الذي يمثل عملاً مختلفاً، تقدم فيه شخصية جديدة.
وقالت «وجدت عملاً درامياً متكاملاً عن الطبقة الشعبية بسلبياتها وإيجابياتها من خلال قصص أربع سيدات ينتمين إلى شرائح عمرية مختلفة، حيث يتناول المسلسل الطبقة الشعبية في الوقت الراهن بعد التغيرات الكثيرة التي طرأت على تركيبتها متأثرة بالأحداث في السنوات الأخيرة، من خلال قوالب درامية متنوعة»، مشيرة إلى أنها ستقدم شخصية جديدة لم يسبق تقديمها بهذا العمق في الدراما المصرية، في إطار اجتماعي.
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وأشارت إلى أنها انتهت قبل أيام من تصوير دورها في فيلم «شنطة حمزة» بطولة حمادة هلال، وأحمد فتحي، وبيومي فؤاد، الذي يحتوي على العديد من المطاردات و«الأكشن» وتقدم فيه دور فتاة شريرة ضمن عصابة نصب، وهي شخصية جامدة وصعبة في صفاتها، وتورط البطل «حمادة هلال» في المشكلات خلال علاقتها به.
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ولفتت إلى أنها مشغولة حالياً بتصوير آخر مشاهدها في «ممنوع الاقتراب أو التصوير»، وهو فيلم اجتماعي كوميدي تشويقي.