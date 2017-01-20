محمد قناوي (القاهرة)

تنتظر يسرا اللوزي بدء تصوير مسلسل «الحلال» الذي تخوض به السباق الرمضاني هذا العام ويشارك في بطولته سمية الخشاب، وبيومي فؤاد، ودينا فؤاد، وأعربت عن سعادتها بالانضمام إلى المسلسل الذي يمثل عملاً مختلفاً، تقدم فيه شخصية جديدة.

وقالت «وجدت عملاً درامياً متكاملاً عن الطبقة الشعبية بسلبياتها وإيجابياتها من خلال قصص أربع سيدات ينتمين إلى شرائح عمرية مختلفة، حيث يتناول المسلسل الطبقة الشعبية في الوقت الراهن بعد التغيرات الكثيرة التي طرأت على تركيبتها متأثرة بالأحداث في السنوات الأخيرة، من خلال قوالب درامية متنوعة»، مشيرة إلى أنها ستقدم شخصية جديدة لم يسبق تقديمها بهذا العمق في الدراما المصرية، في إطار اجتماعي.

وأوضحت أنها تنتظر عرض فيلم «فين قلبي» خلال موسم نصف العام الدراسي، بطولة مصطفى قمر، وشيري عادل، وإدوارد، وشيرين، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، منهم حميد الشاعري، وحمادة هلال، وعزت أبوعوف، وتدور أحداثه في إطار رومانسي بين زوجين- هي ومصطفى قمر- يعيشان قصة حب كبيرة ومع تصاعد الأحداث والمفارقات الرومانسية بين الزوجين، تتعرض الزوجة لحادث، تدخل على إثره في غيبوبة تستمر 3 سنوات وخلال هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الزوج في مدة مرض زوجته، يتعرف إلى امرأة أخرى ويدخل معها في علاقة حب، وتجسد دورها شيري عادل بعدها تتصاعد الأحداث.

وأشارت إلى أنها انتهت قبل أيام من تصوير دورها في فيلم «شنطة حمزة» بطولة حمادة هلال، وأحمد فتحي، وبيومي فؤاد، الذي يحتوي على العديد من المطاردات و«الأكشن» وتقدم فيه دور فتاة شريرة ضمن عصابة نصب، وهي شخصية جامدة وصعبة في صفاتها، وتورط البطل «حمادة هلال» في المشكلات خلال علاقتها به.

كما انتهت مؤخراً من تصوير فيلم «أخلاق العبيد»، مع خالد الصاوي، والذي يتناول عودة أحد رجال الأعمال من الخارج في منتصف عمره، ليبدأ حياته مرة أخرى داخل مصر، بشكل جديد، ويتعرض لبعض المصاعب والمواقف الدرامية والكوميدية.

ولفتت إلى أنها مشغولة حالياً بتصوير آخر مشاهدها في «ممنوع الاقتراب أو التصوير»، وهو فيلم اجتماعي كوميدي تشويقي.