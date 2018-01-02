303 خيول من أنقى السلالات تشارك في «بطولة عجمان»

عجمان (وام)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبمتابعة وإشراف سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، تنطلق اليوم بميدان الفروسية بعجمان فعاليات النسخة الـ 16 لبطولة عجمان لجمال الخيل العربية الأصيلة 2018 تحت شعار «عام زايد.. مئوية زايد.. مئوية وطن» وتستمر أربعة أيام.

ويشارك في البطولة 303 خيول من أنقى السلالات وأجملها وأقواها لأشهر الملاك وأبرز وأعرق الإسطبلات التي لها إنجازاتها في الإمارات، وتثبت هذه المشاركات ارتفاع مستوى البطولة وتطورها عاماً بعد عام محققة لأهدافها في تعميق حب هذه الرياضة في نفوس الناس من خلال الاطلاع على سلالات الخيول المختلفة ومعرفة أجود أنواعها وكيفية اقتنائها وتربيتها، فيما سيكون مردود هذه البطولة في نهاية المطاف تدعيماً وترسيخاً للمكانة التي وصلت إليها هذه الرياضة.

ويشتمل برنامج فعاليات اليوم الأول على 8 أشواط الفئة الأولى المهرات بعمر سنة «أ» و«ب» و«ج»، والفئة الثانية بعمر المهرات سنتين «أ» و«ب»، والفئة الثالثة المهرات بعمر ثلاث سنوات، والفئة الرابعة للأفراس بعمر أربعة سنوات، والفئة الخامس للأفراس بعمر 5 إلى 6 سنوات.

وتستأنف البطولة غداً بالفئة السادسة للأفراس 7 إلى 9 سنوات، ثم الفئة السابعة للأفراس بعمر عشر سنوات فيما فوق، ثم الفئة الثامنة المهور بعمر سنة «أ» و «ب» و «ج» و «د»، والفئة التاسعة المهور من عمر سنتين «أ» و«ب» و«ج».