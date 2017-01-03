اجتماع تشاوري للمندوبين الدائمين حول ليبيا

القاهرة (وام)

يعقد المندوبون الدائمون لدى جامعة الدول العربية في العاشر من شهر يناير الجاري اجتماعا تشاوريا بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، وذلك بحضور السفير صلاح الدين الجمالي الممثل الخاص للأمين العام للجامعة إلى ليبيا.

يستعرض المندوبون الدائمون خلال الاجتماع الذي يستضيفه مقر الأمانة العامة للجامعة الوضع في ليبيا والمستجدات إضافة إلى الجهود المبذولة لتسوية الأزمة الليبية من خلال الحل السلمي والحوار السياسي.

وكانت جامعة الدول العربية أعلنت خلال شهر نوفمبر الماضي اختيار السفير صلاح الدين الجمالي لتولي مهمة المبعوث الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ليبيا بهدف الإسهام في تعزيز دور الجامعة في معالجة الأزمة التي تشهدها ليبيا ومساندة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ودفع مسار التسوية في البلد وتجاوز الصعوبات التي تحول دون تقدم مسار الحل السياسي.

يذكر أن اجتماعا تشاوريا للمندوبين الدائمين يعقد يوم غد الأربعاء بشأن سوريا بحضور السفير رمزي عز الدين نائب المبعوث الأممي إلى سوريا للوقوف على تطورات الأوضاع في ظل الجهود المبذولة للوصول إلى حل سلمي للأزمة السورية.