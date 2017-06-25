رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يتبادلون تهاني عيد الفطر مع رؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية

أبوظبي (وام)
بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.
وتمنى سموه لهم في برقياته موفور الصحة والسعادة، ولشعوبهم مزيداً من التقدم والرخاء، ولأمتنا العربية والإسلامية العزة والمجد والرفعة.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بهذه المناسبة السعيدة.
كما تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد، من ملوك وأمراء ورؤساء عدد من الدول العربية والإسلامية والعالمية.
فقد تلقى سموه تهاني كل من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، وصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، والرئيس قربان قولي بردي محمدوف، رئيس تركمانستان الصديقة، والرئيس إمام علي رحمان، رئيس جمهورية طاجيكستان الصديقة، وصاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء لسلطنة عُمان الشقيقة، ومعالي أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية. ... المزيد