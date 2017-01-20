«الصواب والخطأ» طريق لاكتساب الخبرات

خورشيد حرفوش (القاهرة)

تبدأ رحلة «الصواب والخطأ» عندما يبدأ الطفل في التحرك ووصول يديه إلى الأشياء، إذ يصبح بإمكانه العبث بالأجهزة الحساسة والخطرة وجذب مفارش المناضد بما عليها، وجذب الأطباق الساخنة، أو مقابض أفران المطبخ، وفرد لفافات ورق الحمام، وإفراغ محتويات الأدراج والدواليب وأرفف الكتب. مثل هذا السلوك من الطبيعي أن يزعج الأم، ومن ثم تفكر في كيفية ضبط سلوك الطفل وتهذيبه.

الأسباب والنتائج

تقول الدكتورة هالة السويفي، استشارية الصحة النفسية بمستشفيات جامعة عين شمس، إن الصغار لا يعرفون معنى الخطأ أو الصواب، ومن المنطق ألا نعتبر ما يرتكبونه من حماقات أعمالاً شريرة، لأنهم يتعلمون ويكتسبون من محيطهم الخبرات والمهارات شيئا فشيئا بالاعتماد على الملاحظة والتجربة، ومن ثم يدركون العلاقة بين الأسباب والنتائج، موضحة أنهم في هذه الرحلة الطويلة من النمو والتعلم يختبرون الكبار وكأنهم يسألون أنفسهم: «ماذا يحدث عندما أقلب كوب العصير؟ وماذا يوجد في أدراج المكتب؟ وماذا سيحدث إذا أخرجت محتوياته؟ وكيف ستكون ردة فعل أمي؟».

وتؤكد أن الطفل عندما يختار أن يغضب الكبار، لا يعني ذلك أنه شرير، ووصفه بالسوء والشر يؤثر في ثقته في نفسه. وتكرار مثل هذه النعوت يساعد في أن يصبح الشخص فيما بعد شخصاً سيئاً.