«الصواب والخطأ» طريق لاكتساب الخبرات

خورشيد حرفوش (القاهرة)
تبدأ رحلة «الصواب والخطأ» عندما يبدأ الطفل في التحرك ووصول يديه إلى الأشياء، إذ يصبح بإمكانه العبث بالأجهزة الحساسة والخطرة وجذب مفارش المناضد بما عليها، وجذب الأطباق الساخنة، أو مقابض أفران المطبخ، وفرد لفافات ورق الحمام، وإفراغ محتويات الأدراج والدواليب وأرفف الكتب. مثل هذا السلوك من الطبيعي أن يزعج الأم، ومن ثم تفكر في كيفية ضبط سلوك الطفل وتهذيبه.
الأسباب والنتائج
تقول الدكتورة هالة السويفي، استشارية الصحة النفسية بمستشفيات جامعة عين شمس، إن الصغار لا يعرفون معنى الخطأ أو الصواب، ومن المنطق ألا نعتبر ما يرتكبونه من حماقات أعمالاً شريرة، لأنهم يتعلمون ويكتسبون من محيطهم الخبرات والمهارات شيئا فشيئا بالاعتماد على الملاحظة والتجربة، ومن ثم يدركون العلاقة بين الأسباب والنتائج، موضحة أنهم في هذه الرحلة الطويلة من النمو والتعلم يختبرون الكبار وكأنهم يسألون أنفسهم: «ماذا يحدث عندما أقلب كوب العصير؟ وماذا يوجد في أدراج المكتب؟ وماذا سيحدث إذا أخرجت محتوياته؟ وكيف ستكون ردة فعل أمي؟».
وتؤكد أن الطفل عندما يختار أن يغضب الكبار، لا يعني ذلك أنه شرير، ووصفه بالسوء والشر يؤثر في ثقته في نفسه. وتكرار مثل هذه النعوت يساعد في أن يصبح الشخص فيما بعد شخصاً سيئاً.
وتضيف «رغم أن الطفل لن يلم بمفهومي الصواب والخطأ إلماماً كاملاً إلا بعد وقت طويل، إلا أن على الآباء والأمهات البدء بتقديم النموذج. وعليهم غرس بذور التحكم في النفس لدى الطفل، التي ستتجذر بمضي الوقت. ورغم ارتباط لفظ تهذيب أو تنظيم في عقول الكثيرين ببنية ما، وقواعد محدده وضوابط وعقوبات إلا أن أصل اللفظ يعني التعليم. فمن البداية يجب مساعدة الطفل حتى يستوعب الأشياء الآمنة وغير الآمنة حوله، أو على الأقل الأفعال المسموح وغير المسموح بها». وتؤكد أن المسؤولية الكاملة تقع على الأسرة في إبقاء محيطه آمنا. وعلى الوالدين أن يدركا أن إبداء عدم الحب للطفل يهدد تقديره لذاته. وأن التعلم الجامد الذي لا هوادة فيه، ليس الأكثر فاعلية، ولا يعني ذلك أيضا التساهل، موضحة أن فرض النظام الصارم بدلاً من تشجيع التحكم في النفس وتطوير العادات الصحيحة، يجعل الطفل شخصا شديد الخنوع للوالدين. إلا أنه إذا بعد عن السلطة الأبوية أو سلطة الكبار يصبح شخصا جامحا. كما أن الوالدين شديدي التراخي لن يجعلا من طفلهما شخصا حسن السلوك يمكنه التكيف مع الواقع المحيط به. ومثل هذا الطفل في المستقبل يصبح إنساناً أنانياً، وسريع التمرد والجموح، وعدم الإذعان. فالوالدان الصارمان يعطيان انطباعا بالقسوة والجمود العاطفي، لافتة إلى أن الوالدين المتساهلين يتركان لدى الطفل شعورا بعدم الاهتمام. ... المزيد