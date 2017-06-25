112 مفقوداً بانهيار أرضي في الصين



تاريخ النشر: الأحد 25 يونيو 2017 بكين (أ ف ب) واصل المسعفون أمس البحث عن ناجين ليلا بعد انتشال 15 جثة نتيجة انهيار أرضي في قرية بجنوب غرب الصين فيما لا يزال أكثر من مئة شخص في عداد المفقودين. وفجر أمس انهار سفح جبل في مقاطعة سيتشوان على بلدة شينمو النائية وطمر 62 منزلا. وأعلنت وكالة الصين الجديدة انتشال 15 جثة على الأقل. وما زال 112 شخصا مفقودين على ما أعلنت سلطات مدينة ماوتشيان على أحد مواقع التواصل.كما تم إنقاذ زوجين وطفل ونقلوا إلى المستشفى. وجرف الانهيار الأرضي الذي وقع صباحا عقب أمطار غزيرة 62 منزلا وأدى إلى انسداد مجرى أحد الأنهر وقطع طريق بطول 1,6 كلم. وأظهرت مقاطع فيديو بثتها حكومة ماوتشيان عمال الإنقاذ يستخدمون الحبال لإزاحة صخرة كبيرة وقيام العشرات منهم بالبحث عن ناجين.