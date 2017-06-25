«العمال البريطاني» يحاول فرض انتخابات تشريعية جديدة

لندن (أ ف ب)

أعلنت صحيفة ديلي ميرور البريطانية أن زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن «سيحاول فرض انتخابات تشريعية مبكرة جديدة» بعد خروجه معززا من الاستحقاق الأخير في 8 يونيو الذي أفقد رئيسة الوزراء تيريزا ماي غالبيتها المطلقة.

واعتبر كوربن في تصريح للصحيفة أنه «لا يعقل» أن تحتفظ رئيسة الوزراء بالسلطة فيما «يبدو أنها فشلت في الاتفاق مع الحزب الوحدوي الديمقراطي (حزب أيرلندي شمالي محافظ متشدد) بعد أسبوعين على الانتخابات».

فحزب ماي المحافظ الذي يملك 317 مقعداً من 650 يحتاج إلى دعم نواب الحزب الأيرلندي الشمالي العشرة للحصول على الأكثرية المطلقة في مجلس العموم.

لكن لم يكشف عن أي اتفاق بين التشكيلين اللذين ما زالا يتفاوضان. وقد تتلقى الحكومة صفعة أثناء التصويت على الثقة في جلسة مقررة في 29 يونيو بعد أيام من النقاشات البرلمانية.