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ارتفاع ضحايا التفجيرات في باكستان إلى 57 قتيلاً
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تاريخ النشر: الأحد 25 يونيو 2017

إسلام أباد (وكالات)

ارتفعت أمس حصيلة هجمات متعددة ضربت أمس الأول ثلاث مدن في باكستان إلى 57 قتيلا، غداة يوم دام تزامن مع استعداد البلاد لانتهاء شهر رمضان. وأعلن مسؤولون في كويتا، كبرى مدن إقليم بالوشستان المضطرب، ارتفاع عدد قتلى تفجير استهدف مكتب قائد الشرطة إلى 14 شخصا، من ضمنهم 10 شرطيين.

وتبنى الهجوم تنظيم «داعش» و«جماعة الأحرار»، الفصيل المنشق عن حركة طالبان باكستان. وأعطت المنظمتان تفاصيل متضاربة.

في الشمال، أسفر هجوم مزدوج قبل غروب الشمس في سوق مزدحمة في باراشينار مع اقتراب عيد الفطر عن مقتل 39 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين.

وباراشينار، كبرى مدن منطقة كورام القبلية، إحدى المناطق القبلية السبع التي تتمتع بحكم شبه ذاتي في باكستان، وهي تشهد باستمرار اشتباكات بين السنة والشيعة. وأفاد مسؤولون أن عشرات الجرحى لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات.

وأمس الأول أيضا، قتل مسلحون على دراجة أربعة رجال شرطة أثناء تناولهم وجبة السحور في مدينة كراتشي. ... المزيد
     
 