بريطانيا: فشل 27 برجاً سكنياً في اختبارات السلامة من الحرائق

لندن (وكالات)

قالت بريطانيا، إن اختبارات السلامة من الحرائق التي أجريت بعد الحريق الهائل في برج جرينفيل أثبتت أن 27 برجاً سكنياً غير مطابقة للمواصفات، بما في ذلك خمسة أبراج في شمال لندن، حيث أُجبر آلاف السكان على مغادرتها وسط حالة من الفوضى في وقت متأخر أمس الأول.

وأجرى المسؤولون البريطانيون اختبارات على نحو 600 بناية شاهقة الارتفاع في أنحاء إنجلترا في أعقاب الحريق الذي اجتاح برج جرينفيل في غرب لندن في 14 يونيو، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 79 شخصاً في الحريق الذي يعد الأشد فتكاً في العاصمة منذ الحرب العالمية الثانية.

وأمس أعلنت بلدية كامدن السماح لسكان أحد الأبراج الخمسة التي تم إخلاؤها مساء أمس الأول بالعودة إلى منازلهم صباح أمس، بينما رفض 83 آخرون إجلاءهم. وصرحت جورجيا جولد المسؤولة في البلدية في بيان أن «فوج الإطفاء في لندن أبلغنا أن سكان برج بلاشفورد ليسوا مضطرين إلى مغادرة منازلهم.

وأوضحت جولد أن هناك عناصر عدة تميز هذا البرج عن الأبراج الأربعة الأخرى التي تشكل مجمع «شالكوتس استيت» الذي يضم نحو 800 شقة.