50 ألف كمبودي يتنافسون على فرصة عمل

بنوم بنه (د ب أ)

شارك أكثر من 50 ألف كمبودي في امتحان للغة الكورية، من المقرر أن يقام على مدى يومين اعتباراً من أمس، في العاصمة الكمبودية بنوم بنه من أجل حصول العمالة غير الماهرة على فرصة عمل في كوريا الجنوبية. وقال بارك تايهون، ممثل دائرة تنمية الموارد البشرية في كوريا الجنوبية، إن 3600 شخص فقط من الحاصلين على الدرجات العالية في الامتحان سيسمح لهم بالعمل لدى أصحاب الشركات المشاركين في ما يسمى بنظام تصاريح العمل.

وقال بارك: «إن أكثر من 50 ألف كمبودي تقدموا لخوض الامتحان، وأنه ربما يصل عدد من يجتازون الامتحان إلى 3600 شخص فقط، إنه أمر صعب للغاية».