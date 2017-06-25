المرتب يحسم خيارات 61% من الألمان عند العمل

دوسلدورف (د ب أ)

كشفت نتائج استطلاع للرأي أن المال هو العامل الأهم بالنسبة لأغلبية كبيرة من الألمان في اختيار عملهم. وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد (إينوفاكت) لقياس الرأي لصالح مصرف (تارجوبنك) أن نحو ثلثي الألمان (61%) ردوا بقولهم «المرتب» عند سؤالهم عن الشيء المهم بالنسبة لهم في جهة العمل.

وجاء في المرتبة الثانية بعد المال وبفارق بسيط، أمان الوظيفة (60%)، فيما جاء توافق ظروف العمل مع ظروف الأسرة في المرتبة الثالثة وبفارق كبير (37%)، وجاءت فرص الترقي الوظيفي في المرتبة الرابعة بـ26%.

وأشارت النتائج إلى وجود تباين واضح بين رؤية الرجال والنساء لهذه العوامل في اختيار الوظيفة، إذ أن نحو 40% من النساء رأين أن توافق ظروف العمل مع ظروف الأسرة عامل مهم في اختيار الوظيفة، فيما بلغت نسبة من رأى ذلك من الرجال 34% فقط، فيما رأى 30% من الرجال أن فرص الترقي الوظيفي تمثل عاملا مهما في اختيار العمل، وقد بلغت هذه النسبة بين النساء 22%.

وأظهرت النتائج أن أقل من 20% ممن شملهم الاستطلاع يولون أهمية لجودة المنتج، في اختيارهم للعمل، كما لم تمثل القدرة على الابتكار في جهة العمل، أهمية سوى لـ7% ممن شملهم الاستطلاع. ورأى 60% ممن شملهم الاستطلاع أن السبب الرئيسي في الرغبة في تغيير الوظيفة يتمثل في المشاكل التي يسببها الزملاء فيما رأى 45% أن السبب الرئيسي في ذلك هو الخلاف مع الرؤساء، وكذلك 45% رأوا أن السبب هو ضغوط العمل.