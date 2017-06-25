السياحة المشكلة الأولى لسكان برشلونة

برشلونة (أ ف ب)
باتت السياحة المشكلة الأولى بالنسبة إلى سكان برشلونة التي تستقطب أكبر عدد من السياح في إسبانيا، وفق ما أظهر استطلاع آراء أجري لحساب البلدية.
واعتبر 19 % من المشاركين الثمانمئة في هذا الاستطلاع، أن السياحة في هذه المدينة المطلة على البحر الأبيض المتوسط والتي تعيش فيها 1.6 مليون نسمة هي مشكلتهم الأولى، بعد أكثر من البطالة وشروط العمل (12.4 %) التي كانت شغلهم الشاغل منذ العام 2009.
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وخلال السنوات الأخيرة، باتت موجات السياحة الشديدة في قلب انشغالات سكان برشلونة الذين يتذمرون بأغلبيتهم من اكتظاظ الأماكن العامة. كما أنهم ضاقوا ذرعاً بالضجيج الصادر عن رواد السهر في بعض الأحياء طوال السنة وباتوا يشتكون من تضخم الإيجارات وأسعار شراء المساكن الناجم بجزء منه عن توافد السياح.
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فقد منعت البلدية خصوصاً فتح فنادق جديدة في وسط المدينة وفرضت غرامات بقيمة 600 ألف يورو على منصات تأجير المساكن، مثل «اير بي ان بي» و«هوم آواي».