6 أسباب للانتظام في المشي

أبوظبي (الاتحاد)

يعد المشي من أهم الرياضات التي تنشط خلال الطقس المعتدل، خاصة أنها تناسب جميع الأعمار، ويمكن ممارستها من دون شروط أو تعب، ويفضل خبراء صحة ممارسة هذه الرياضة بانتظام لتحقيق نتيجة إيجابية على المدى الطويل، وبحسب موقع «ثقف نفسك» فإن المشي واحد من أفضل الأشياء التي يمكن القيام بها لفائدة الجسم، لأنه يحافظ على صحة العقل والجسم في حال ممارسته لأكثر من 30 دقيقة يومياً وباستمرار. ويقدم الموقع 6 أسباب تجعل من يمارس المشي يعيش حياة أفضل:

1 - المشي يساعد في إنقاص الوزن فهو واحد من أهم التمارين الفعالة التي يمكن أن تساعد في خفض الوزن إن كان الشخص بدينا، فالمشي يمنع زيادة الوزن، ويؤكد خبراء أن إضافة 2000 خطوة للروتين اليومي، تحمي الجسم من اكتساب وزن زائد.

2 - المشي يقلل خطر الإصابة بالسرطان، فقد أثبتت دراسات أن الانتظام في ممارسة المشي يمكن أن يقلل خطر تطور سرطان الثدي وسرطان القولون.

3 - المشي يقلل خطر الإصابة بمرض السكري، فالمشي لمدة 30 دقيقة على أساس منتظم يساعد بشكل كبير في الحد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

4 - المشي يقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب.

5 - المشي يعمل على تقوية الذاكرة وتعزيز أداء المخ، وفي هذا الصدد اقترحت دراسات المشي لمدة 45 دقيقة يومياً لكونه يدعم وظائف الدماغ، ويحسن أداءه بشكل كبير.

6 - المشي يخفف التوتر ويساعد في القضاء على الإجهاد والتوتر، خاصة أنه يزيد إفراز الجسم لهرومون السيروتونين الذي يساعد في إنعاش وظائفه ومحاربة الاكتئاب والضغوطات.