سباق محموم بين الشركات العالمية لتصنيع «السيارات الطائرة»

لو بورجيه (أ ف ب)

تدغدغ فكرة أن تقلع السيارة وتحلق في السماء متخلّصة من الزحام أحلام كثير من السائقين ومعدي أفلام الخيال العلمي، لكن عقبات كثيرة ما زالت تحول دون أن يصبح هذا الحلم حقيقة. ويمكن أن تكون إمارة دبي السباقة عالمياً في هذا المجال، مع بدء تشغيل مروحيات صغيرة تعمل بالطاقة الكهربائية في الأشهر القليلة المقبلة.

وفي المعرض الدولي لقطاع الملاحة الجوية في مدينة لو بورجيه الفرنسية، تعرض طائرة صغيرة تتحول إلى سيارة، ومن المقرر أن تكون هذه المركبة ذات الهيكل المنتفخ من الأمام والمزودة بجناحين قابلين للطي، مطروحة للبيع في العام 2020. وستباع السيارة الطائرة الواحدة بما بين مليون و200 ألف ومليون و500 ألف يورو. رغم ذلك تلقى مصنعوها طلبات عدة للشراء.

ويقول سيمون بندري، أحد المسؤولين عن هذا المشروع لوكالة فرانس برس «حين تحط هذه الطائرة على مدرج مطار، تصبح بعد ذلك سيارة ويمكن قيادتها على الطرقات».

وتنشط عشرات الشركات في العالم ولاسيما الشركات الناشئة في الابتكار لتحقيق هذا الحلم الذي ربما راود كل الناس، أن تتحول سياراتهم إلى طائرات تخرج بهم من ضيق الطرقات إلى رحابة السماء.