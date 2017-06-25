«أدنـوك» تدعم مليوني شخص خلال رمضان

أبوظبي(الاتحاد)

وفرت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وعبر العديد من الأنشطة والفعاليات التي تندرج تحت مظلة مبادرتها «أدنوك الخير»، الدعم خلال شهر رمضان المبارك لما يقارب من المليوني شخص.

وقام متطوعون من «أدنوك» وبالتعاون والتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بإعداد وتوزيع 400 سلة غذائية، على 2000 فرد من الأسر المستفيدة، في خطوة هدفوا من خلالها إلى تقديم الدعم إلى عدد من العائلات المتعففة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في الوقت الذي قام فيه موظفو «أدنوك» معا مع عائلاتهم بتوزيع طرود كسر الصيام على العمال والمحتاجين من ذوي الدخل المحدود، والتي استفاد منها نحو 30 ألف شخص. وقامت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، بتقديم 8175 اسطوانة غاز في خطوة سعت من خلالها إلى توفير الدعم لحملة الإفطار التي تقيمها مؤسسة خليفة الإنسانية، والتي تقوم من خلالها 545 عائلة إماراتية بإعداد وجبات إفطار في 105 مواقع في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم تقديم هذه الوجبات للصائمين في خيم الإفطار الرمضانية، وقد استفاد من هذه المبادرة أكثر من 1.6 مليون شخص.

وبهدف توفير الأمن والسلامة على الطرقات خلال فترة الإفطار، قام متطوعون خلال شهر رمضان المبارك بتوزيع 90 ألف طرد إفطار على 90 ألف سائق في 50 محطة خدمة، وبالشكل الذي عزز من ممارسات القيادة الآمنة على الطرقات. كما نفذت «أدنوك» وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عددا من الخيم الرمضانية في أبوظبي، ومنطقة الظفرة، وعجمان، إضافة إلى المشاركة في دعم مشروع مزون الخير الذي تقام فعالياته في جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي عبر توفير عدد من المتطوعين، حيث قام 39 متطوعا من «أدنوك» في خدمة الصائمين من خلال تقديم وجبات الإفطار.

كما قامت «أدنوك» خلال شهر رمضان المبارك أيضاً بتقديم 30000 جالون من البنزين لتوفير الإضاءة للخيم الرمضانية، وقد استفاد من هذه المبادرة أكثر من 60000 شخص.