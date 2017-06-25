«اللولو» تفتتح فرعها السابع في الكويت

الكويت(الاتحاد)

عززت مجموعة اللولو العالمية تواجدها في الكويت من خلال افتتاح أحدث متاجرها في مدينة الجهراء.

وافتتح الفريق متقاعد فهد أحمد الأمير محافظ الجهراء، الهايبر ماركت الجديد وهو الفرع السابع لمجموعة اللولو في الكويت والمتجر رقم 136 عالمياً، بحضور رمضان خلف الحربي، عمدة الجهراء، والسيد يوسف علي أم. أيه.، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية وعدد من كبار المسؤولين.

وقال يوسف علي ام.ايه: «لقد كانت الكويت دائما سوقا رئيساً بالنسبة لنا، بسبب بيئتها السياسية المستقرة وسوقها النابض بالحياة.

إننا متفائلون جداً بشأن المستقبل الاقتصادي للبلاد، لقد كانت ردود الفعل الإيجابية التي تلقيناها من اليوم الأول مشجعة للغاية ونحن نعتزم مواصلة نجاحنا واستكشاف فرص جديدة هنا «.