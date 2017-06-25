إقبال على شراء مستلزمات العيد

ريم البريكي (أبوظبي)

شهدت الأسواق الشعبية المنتشرة في العديد من المناطق السكنية بأبوظبي والمراكز التجارية، خلال الأيام الثلاث الأخيرة، ازدحاماً ونشاطاً قوياً في الشراء، لتواجد محال بيع المكسرات والحلويات والسكاكر و(الفوالة) في تلك الأسواق، التي يعد تواجدها أسلوباً متلاصقاً بضيافة المعيدين..

وشهد السوقً الشعبي في مدينة الشهامة(سوق البلدية) ازدحاماً خلال اليومين الماضيين قبيل عيد الفطر، وصفه علي محمد بائع في أحد المحال بالسوق بحالة إنعاش تعوض تجار التوابل والمكسرات والحلويات تراجع مبيعات تلك المنتجات طوال العام والذي يكون الإقبال عليها بشكل أقل وملحوظ.

وبرر علي ذلك الإقبال بمناسبة العيد، مشيراً إلى أن الأسر الإماراتية تفضل تواجد الحلويات بكافة أنواعها على مائدة التقديم، كواجب ضيافة وترحيب بالضيوف ويعتبر تقليداً متوارثاً لدى الأسر هنا.

وقال علي إن الأسعار تختلف بحسب نوع المنتج والكمية وبلد الإنتاج، وتتراوح أسعار الحلويات ما بين 20-100درهم للكيلو، فيما تبلغ أسعار الكعك ما بين 50-150درهماً حسب نوعية الكعك.