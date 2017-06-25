2.3 تريليون دولار حجم قطاع المنتجات الحلال عالمياً

دبي(الاتحاد)

سجّل قطاع المنتجات والخدمات الحلال، عالمياً، نموّاً سنوياً نسبته 8٪، ليبلغ 2,3 تريليون دولار (8,44 تريليون درهم)، أي أعلى من معدّل الناتج المحلّي الإجمالي لأكثر من 200 بلد في العالم، وفق الدراسات التي أجرتها مؤسسة «أورانج للمعارض والمناسبات»، التي تتولى تنظيم ‏«معرض حلال- دبي 2017‏»‏‏. ويشكّل قطاع الأغذية والمشروبات نحو 67٪ من هذا القطاع، بما يوازي 1.4 تريليون دولار (5,13 تريليون درهم).

وستقام فعاليات النسخة التاسعة من ‏«معرض حلال- دبي 2017‏»‏‏ في «فندق روضة البستان»، يومي 18 و19 سبتمبر 2017، وهو من تنظيم ‏«أورانج للمعارض والمناسبات»‏. ويعتبر ‏«معرض حلال- دبي 2017‏»‏‏ المنصة الأكبر والأكثر شمولاً لتجارة الأعمال الحلال B2B في منطقة الشرق الأوسط، مع شموله قطاع الحلال الذي يساوي 2,3 تريليون دولار، على مستوى العالم.

هذه الفعالية- التي اجتذبت في نسختها السابقة مشاركين من 13 بلداً، وشهدت حضور 3,700 زائر من 40 بلداً- من المتوقع أن تشهد مشاركةً واسعة وغير مسبوقة لهذا العام، كونها ستتيح أوسع الفرص لتبادل الأعمال بين التجار والشارين للمنتجات والخدمات الحلال.

وسوف يسلط ‏«معرض حلال- دبي 2017‏»‏ الضوء على مروحةٍ واسعة من الأعمال، بما فيها الأغذية الحلال، المشروبات الحلال، الأزياء الحلال، مستحضرات التجميل والعناية الشخصية ‏الحلال، السفر والسياحة الحلال، الضيافة الحلال، الأعمال المصرفية والمالية الحلال.