850 ألف مسافر عبر مطار الشارقة خلال يونيو

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت هيئة مطار الشارقة الدولي، اتخاذها جميع التدابير اللازمة لاستيعاب النمو المتوقع في أعداد المسافرين القادمين والمغادرين خلال عطلة عيد الفطر السعيد التي تعتبر ذروة موسم السفر في كل عام.

وبدأت الهيئة منذ يوم الخميس الماضي، تنفيذ إجراءات خاصة بالتنسيق مع الجهات العاملة كافة في المطار، ليحظى المسافرون بتجربة سفر مريحة، خاصة أن تزامن عطلة العيد مع الإجازة الصيفية للمدارس تسبب في ارتفاع كبير في الطلب على السفر، في ظل التوقعات بأن يصل عدد المسافرين مع نهاية يونيو الجاري إلى 850 ألف ‬مسافر ‬مقارنة ‬مع ‬820 ألف ‬مسافر ‬عبروا ‬المطار ‬في ‬يونيو ‬2016.

وحسب الإحصاءات الأولية لأعداد المسافرين عبر المطار، فقد كان يوما الخميس والجمعة الأكثر ازدحاماً نتيجة لتدفق العائلات الوافدة التي ترغب بالسفر إلى بلدانها، بالإضافة إلى العائلات الإماراتية التي خططت لقضاء الإجازة في وجهات مختلفة خارج دولة الإمارات.

وأشاد علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، بجهود فرق العمل في المطار التي تعمل من أجل التسهيل على المسافرين، وتوفير أعلى مستويات الخدمة، والمساهمة في تعزيز انسيابية الحركة بالمطار. وتمنى سعادته للمسافرين قضاء إجازة سعيدة داخل دولة الإمارات أو خارجها، في مختلف الوجهات التي تصلها شركات الطيران العاملة في المطار.

ونصحت هيئة مطار الشارقة الدولي المسافرين بالوصول إلى المطار وإنهاء إجراءات السفر بشكل مبكر، لتجنب أي ازدحامات في الطرقات،‏‭ ‬وللاستمتاع‭ ‬بالخدمات‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬المطار.