تحرير مئات المدنيين العراقيين في معارك بالموصل القديمة

سرمد الطويل (بغداد)

فتحت قوات عراقية طرقاً لخروج مئات المدنيين، ولتمكينهم من الفرار من المدينة القديمة في الموصل أمس، فيما تقاتل لاستعادة الحي التاريخي من أيدي متشددي تنظيم داعش الذين يقاومون في مواجهة أخيرة دفاعاً عن معقلهم الرئيس الأخير في العراق.

وتركز قوات عراقية دربتها الولايات المتحدة على حرب المدن هجومها في شارعين متقاطعين في قلب المدينة القديمة، بهدف عزل المتشددين في أربعة جيوب.

وشاهد مراسل من «رويترز»، فتاة صغيرة مصابة بجروح في الوجه، وهي تسير في ذهول وصدمة عبر جبهة القتال لدى خروجها من الحي المكتظ بالسكان مع مجموعة من جيرانها الذين قالوا إن عائلتها بالكامل قتلت في انهيار منزلهم.

وعبرت الأمم المتحدة أمس عن قلقها من ارتفاع عدد القتلى المدنيين في المدينة القديمة المكتظة بالسكان، وقالت إن ما يصل إلى 12 مدنياً قتلوا، فيما أصيب المئات أمس الأول.