إرهابي يسلم نفسه للأجهزة الأمنية في الجزائر

الجزائر (د ب أ)

سلم الإرهابي نفسه أمس الأول، للسلطات العسكرية بولاية سكيكدة شرق الجزائر العاصمة. وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية عبر موقعها الرسمي أمس، بأنه جرى التحفظ على مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وثلاث خزمستودعات ذخيرة مملوءة كانت بحوزة الإرهابي. وأظهر مسح أجرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، انطلاقاً من البيانات الدورية لوزارة الدفاع، مقتل 6 إرهابيين، واعتقال 7 آخرين، وتوقيف 19 عنصراً لدعم الجماعات الإرهابية، في عمليات متفرقة للجيش الجزائري منذ بداية يونيو الجاري. فيما سلم 4 إرهابيين هم امرأة مع أبنائها الثلاثة أنفسهم للسلطات العسكرية، كما جرى التحفظ على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة.

ومن جهة أخرى، اعتقلت مفارز للجيش وعناصر الدرك الوطني 25 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة على الحدود الجنوبية.